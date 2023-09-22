قال رئيس بعثة الهلال والصليب الأحمر في ليبيا، الدكتور تامر رمضان، إن البعثة شكلت فرق ثلاث بهدف توزيع الجهود على أكثر من ملف لإدارة أوضاع كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدن شرق ليبيا منذ الأحد الماضي.

وأشار خلال تصريحات متلفزة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، إلى توزيع الاختصاصات بين فرق للبحث عن المفقودين وأخرى لإدارة ملف الجثامين بطريقة آدمية تحفظ كرامة الإنسان وحق ذويه في التعرف عليه عبر تسجيل أهالي الضحايا أسماء المفقودين بكشوفات الهلال الأحمر من أجل مقارنتها مع تلك الجثامين مجهولة الهوية.

ونوه إلى حرص الهلال والصليب الأحمر على تقديم كافة أوجه خدمات الرعاية الصحية والغذائية للمتضررين على مدار الساعة، إضافة إلى تجهيز مراكز مؤقتة لإيواء المتضررين، مشيرا إلى استمرار حصر أعداد الضحايا.

وأكد أن الاستجابة للكوارث الجماعية بهذا الحجم يتطلب تضافر كافة الجهود من المنظمات والمؤسسات الدولية للاضطلاع بالجانب الإنساني، مشيرا إلى توفير الهلال الأحمر مأوى آمنا للأسر المتضررة وفئة كبيرة من الناجيين من غير الليبيين، لا سيما في ظل حلول فصل الشتاء وبرودة الطقس.

وأشار إلى استمرار توافد المساعدات الدولية بالتنسيق مع الحكومة الليبية أو عبر مؤسسات الهلال والصليب الأحمر في مصر وتركيا والكويت والسعودية.

وأودت السيول والفيضانات المدمرة بشرق ليبيا إلى مقتل حوالي 3351 شخصا بحسب آخر حصيلة رسمية أعلنها وزير الصحة عثمان عبد الجليل مساء الثلاثاء، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى تجاوز أعداد الضحايا 11 ألفا.