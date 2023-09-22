 سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا بـ500 مليون جنيه - بوابة الشروق
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سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا بـ500 مليون جنيه

محمد عبدالمجيد:
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 12:43 م | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 12:43 م

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أعمال التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا بمركز طهطا، والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية ٥٠٠ مليون جنيه.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن المحطة تم انشاؤها على مساحه ١٥ فدانا، وتبلغ طاقتها التصميمية ٤٠ ألف متر مكعب لكل يوم، وذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى، أن توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا تخدم أكثر من ٣٠٠ ألف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضى والجبيرات والكوم الأصفر وكوم بدر والشيخ مسعود، بالإضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.


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