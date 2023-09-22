وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطن فلسطيني فجر اليوم الجمعة برصاص قوات الإسرائيلية في بلدة كفر دان، غربي مدينة جنين، بشمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي، إن المواطن استشهد جراء إصابته برصاص قوات إسرائيلية في البطن خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات اقتحمت بلدة كفردان وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه عدد من الشبان، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وتشن قوات إسرائيلية حملة مداهمات في الضفة الغربية للقبض على ما تصفهم بـ"المطلوبين".

ومنذ بداية العام الجاري استشهد أكثر من 220 فلسطينيا في الضفة الغربية، غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما قتل 36 إسرائيليا في هجمات فلسطينية في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.