تحرير 209 محاضر تموينية خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت اليوم الجمعة، من تحرير 209 محاضر تموينية خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.



وأوضح، في تصريح اليوم، أن الإزالات تنوعت ما بين 99 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 110 محاضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.



وشدد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، مؤكداً أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.



من جانبه، أشار عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، إلى أنه خلال الحملات تم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد عدد من المخالفين، حيث تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية العراقية بمركز الشهداء لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 12 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق، وتحرير محضر جنح قسم منوف ضد صاحب مصنع حلويات لحيازته خامات تصنيع حلويات كمية قدرها 3 آلاف و980 كيلوجرام جوالين بأوزان وأصناف مختلفة ومجهولة المصدر وبدون مستندات.