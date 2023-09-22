سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على دور لجنة وثائق التفويض بالأمم المتحدة، التى وصفتها بأنها تعمل كحارس البوابة للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

* تشكيل اللجنة

وأوضحت الوكالة أن اللجنة التي تتألف من 9 أعضاء، تحسم أمر تمثيل الدول التي تجتاحها الانقسامات السياسية أو الانقلابات.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن التفويض عبارة عن مجرد إجراء شكلي للحكومات المعترف بها عالمياً، لكن بالنسبة لقادة الفصائل داخل الدول المقسمة فإن قرارات اللجنة من شأنها أن تحجب أو تمنح بعض الشرعية التي يصبون إليها بشدة، لا سيما عندما لا تكون ادعاءاتهم بالضرورة الأقوى.

وقال مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة ريتشارد جوان، إن أعمال لجنة وثائق التفويض لم تتلق سوى القليل من الاهتمام حتى وقت قريب، عندما سعت حكومة حركة طالبان في أفغانستان والمجلس العسكري في ميانمار إلى تمثيل البلدين خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

ولم يتم تمثيل أفغانستان وميانمار في اجتماعات الأمم المتحدة عامي 2021 و2022.

ويقترح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء اللجنة عند بداية كل دورة. وتشغل روسيا والصين والولايات المتحدة مقاعد دائمة في اللجنة منذ انطلاقها عام 1947.

ويجرى التناوب على المقاعد الستة الأخرى، والأعضاء المختارون حديثاً هم أندورا، وغرينادا، ونيجيريا، وجزر سليمان، وسورينام، وتوجو.

وتجتمع اللجنة بضعة مرات في العام خلف الأبواب المغلقة، حيث تصدر توصيات في تقرير لا يسلط أي ضوء تقريبًا على فحوى تقييمهم أو مناقشاتهم. وكان تقرير العام الماضي عبارة عن ثلاثة صفحات فقط. ونادراً ما تناقش الجمعية العامة أو تبحث التقرير قبل الموافقة عليه.

*التمثيل بالأمم المتحدة

قد تقدم السلطات المتنافسة وثائق لمحاولة اعتماد ممثليها المحتملين لدى الأمم المتحدة. وتظل معايير اللجنة للتوصية بمنح أو حجب تفويض الدخول للأمم المتحدة مسألة تقديرية.

وتعتبر الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لإلقاء خطاب أمام القادة الآخرين ووسائل الإعلام الدولية، ومناقشة قضايا رئيسية، والكشف عن مبادرات كبرى. ويمنح التحدث مكانة ودرجة معينة من الشرعية على الصعيد الداخلى.