واشنطن تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورا

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن الخارجية الأمريكية أن واشنطن طلبت من مواطنيها مغادرة لبنان فورا ما دامت هناك رحلات تجارية متوفرة.



وأصدرت السفارة الأمريكية لدى بيروت، بيانا تحذيريا لرعاياها في لبنان.



وقالت السفارة في بيانها: "تم تحديث هذا القرار لحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان عبر خيارات الرحلات التجارية ما دامت متاحة".

وأضاف البيان: "نظرا للطبيعة غير المتوقعة للصراع المستمر بين حزب الله وإسرائيل والانفجارات الأخيرة في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت، تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة. في هذا الوقت، تتوفر الرحلات الجوية التجارية، ولكن بسعة مخفضة".

وأوضحت السفارة: "إذا ساء الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات التجارية للمغادرة غير متاحة. يرجى التحقق من خيارات الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وقد لا تتمكن السفارة الأمريكية من مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء".

وتجدد القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل، السبت، تجاه بلدات ومناطق بينها عسكرية في الجانبين، فيما تتأهب إسرائيل إزاء تصعيد محتمل ورد من جانب "حزب الله" اللبناني على الاغتيالات التي نفذتها يوم الجمعة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف نحو 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله" طوال اليوم في ضربة واسعة النطاق على جنوب لبنان.

وكان قد نعى "حزب الله"، حتى صباح يوم السبت، 16 عنصرا له بينهم القيادي مسؤول العمليات في الحزب إبراهيم عقيل، والقيادي العسكري الآخر أحمد محمود وهبي الذي قاد العمليات العسكرية لقوة "الرضوان" بداية في جبهة الإسناد في 8 أكتوبر 2023، وحتى مطلع العام 2024.

وفي ظل التصعيد الجاري، تتزايد المخاوف الدولية والأممية من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، فيما تُبذل العديد من الجهود لحل دبلوماسي بين الطرفين.