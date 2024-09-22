مسلحون يستهدفون دبلوماسيين وسط زيادة في الهجمات في باكستان

قال مسئولون باكستانيون، إنه تم استهداف مجموعة من الدبلوماسيين الذين كانوا يسافرون في شمال غربي باكستان بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بُعد، ما أسفر عن مقتل شرطي كان يرافق المجموعة.

وقع الحادث في منطقة سوات بإقليم خيبر بختونخوا، وسط تصاعد في الهجمات المسلحة في البلاد.

وأصيب 4 أشخاص في الانفجار، لكن "جميع أعضاء السلك الدبلوماسي عادوا بسلام إلى إسلام آباد"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأفادت شرطة المنطقة لوسائل الإعلام بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تم تفجيرها عن بُعد. ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

كان الدبلوماسيون يسافرون للمشاركة في قمة نظمتها غرفة التجارة والصناعة لتعزيز السياحة والحرف اليدوية والأحجار الكريمة.

وكان دبلوماسيون من روسيا وفيتنام وكازاخستان وإندونيسيا وإثيوبيا وإيران وتركمانستان وزيمبابوي وطاجيكستان والبرتغال والبوسنة ورواندا، جزءا من المجموعة.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس آصف علي زرداري الهجوم وأثنى على الشرطي القتيل.

وزاد العنف من جانب حركة طالبان باكستان بمقدار ثلاثة أضعاف منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان في 2021، وفقا للبيانات.

وقتل نحو 930 شخصا، أغلبهم من مسئولي الأمن، جراء حوادث إرهاب في باكستان في 2023، بينما أصيب ألفين، بحسب وزارة الداخلية.

وفي أغسطس، قتل 84 شخصا في الوقت الذي شن فيه المسلحون هجمات على مدار يومين، بحسب تقرير للمعهد الباكستاني لدراسات السلام.