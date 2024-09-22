زراعة مطروح: قافلة زراعية بالتعاون مع جامعة مطروح

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نظمت مديرية الزراعة بمطروح قافلة زراعية بالتعاون مع جامعة مطروح، لعقد عدة ندوات في مجالات متنوعة بهدف رفع الوعي لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في إطار مبادرة "بداية".

كما أُقيمت قافلة زراعية أخرى بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية لعقد ندوات مشابهة لتعزيز الوعي لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ضمن نفس المبادرة.

وفي سيوة، نفذت الإدارة الزراعية ندوة حقلية حول أهمية عمليات الخدمة المتكاملة لمحصول النخيل، بهدف إنتاج محصول خالٍ من الأتربة والإصابات الميكانيكية مما يعزز فرص التسويق الجيد.

كما نظمت الإدارة الزراعية بالحمام ندوات إرشادية حول طرق خدمة محصول السمسم وطرق حصاده.