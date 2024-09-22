رئيس الإدارة المركزية ووكيل تعليم البحيرة يشهدان طابور الصباح بمدرسة الأمين الابتدائية

شهد خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، يرافقهما محمد بدر وكيل المديرية، والدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام بالمديرية، وحمدي شيحة مدير عام إدارة وادي النطرون، صباح اليوم الأحد، طابور الصباح وتحية العلم وذلك بمدرسة الأمين الابتدائية مع التلاميذ، كما استمعا للبرنامج الإذاعي.

وألقى وكيل الوزارة كلمة قدم خلالها تحية شكر وتقدير لإدارة المدرسة على ما ظهرت به المدرسة من تجهيز وحسن استقبال الطلاب وعلى أداء المدرسة المميز واستعدادها التام لاستقبال العام الدراسي الجديد، وهنأ الطلبة والمعلمين بالعام الدراسي الجديد وحثهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة.

وأشاد خالد عبدالحكم بنظافة المدرسة والتزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد وكثافة الحضور، ثم تابعا انتظام وانضباط اليوم الدراسي، واطمأنا على ممارسة الأنشطة في ظل اهتمام القيادة السياسية باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المجالات والعمل على صقل مهارتهم وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم.

ووجه وكيل الوزارة، مديري المدارس، بمطالبة الموجهين المتابعين بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوى الطلاب ورفع تقرير بمستواهم ومتابعة الحصص، والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر.

كما شدد على مديري ووكلاء المدارس، بالإشراف اليومي بالتأكد من مغادرة جميع الطلاب والعاملين للمدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري الخاص بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، ومتابعة الحضور الطلابي بالمدارس الإعدادية وجعل المدرسة جاذبة باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الحديثة لجذب طلابها وعودتهم للمدرسة للاستفادة من الحياة المدرسية في الانضباط والالتزام وتنمية المواهب والقدرات وترسيخ قيم الولاء والانتماء.



وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ويوسف الديب، الفصول الدراسية والمعامل والقاعات والمكتبة وحجرات الأنشطة، واطمأنا علي حسن سير العملية التعليمية، وانضباط اليوم الدراسي وارتفاع نسبة حضور الطلاب وإقبالهم المتزايد للاستفادة من دور المدرسة التربوي والتوجيهي، وتم التشديد على تنفيذ جميع إجراءات الأمن والسلامة لحماية الطلاب ومتابعة الطلاب المتفوقين في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، ومتابعة البرامج العلاجية للطلاب المتأخرين دراسياً.