وزبر الخارجية: مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع كينيا وجزر القمر

وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات على هامش أعمال قمة المستقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى عبد العاطي مع الرئيس الكيني وليام روتو، الذي نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن الارتياح للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وعن التطلع لمواصلة العمل على تطوير ودفع العلاقات الثنائية، على هامش أعمال قمة المستقبل المنقعدة اليوم الأحد في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على العلاقات مع كينيا ومواصلة جهود تعزيز التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعظم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما التقى الوزير على هامش أعمال القمة كذلك مع وزير خارجية جزر القمر، الذي حرص على التعبير عن خالص الامتنان لمبادرة الرئيس السيسي الكريمة بالاتصال بنظيره رئيس جزر القمر عثمان غزالي للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وكذا إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مثمناً في هذا السياق مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده، وبما يعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقد أكد الدكتور بدر عبد العاطي من جانبه حرص مصر على أمن واستقرار جزر القمر ومواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى المجالات.

والتقى وزير الخارجية كذلك مع وزراء خارجية كل من تونس، والكاميرون، حيث تم التوافق على مواصلة جهود تعزيز مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي وقي القضايا الاقليمية والدولية تحقيقاً للمصالح المشتركة.