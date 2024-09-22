ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان"، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 28 سبتمبر.

انطلاق الملتقى 18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان

يستقبل مسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، في السادسة مساء غد الاثنين، فعاليات الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الأكثر احتياجا.

يستضيف الملتقى 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مطروح، والمحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب حي الأسمرات بالقاهرة.

ويضم مجموعة متنوعة الورش الفنية والحرفية بجانب اللقاءات التثقيفية، ودوري ثقافي، وآخر رياضي، وعدد من الجولات الحرة، والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية بأسوان.

أفلام مجانية بقصر السينما

ويعرض قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع عددا من أفلام السينما العالمية، وتقدم جميعها مجانا للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها ندوات نقدية، وذلك في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

قصر روض الفرج يشهد فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي الثالث عشر لذوي الاحتياجات الخاصة

يشهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، صباح الأربعاء المقبل، انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي فى دورته الثالثة عشرة، بعنوان "مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة.. رؤية ثقافية".

تقام فعاليات المؤتمر على مدار يومين، ويتضمن مناقشة مجموعة من الأبحاث والقضايا الآنية والمتعلقة بذوي الهمم، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين، بجانب تكريم عدد من الشخصيات التي قدمت الكثير من العطاءات في هذا المجال.

انعقاد مؤتمر اليوم الواحد الأدبي بالدقهلية

وفي صباح الخميس المقبل، تعقد هيئة قصور الثقافة فعاليات مؤتمر اليوم الواحد الأدبي في دورته الثالثة عشرة بمحافظة الدقهلية وتحديدا بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بمدينة المنصورة، تحت عنوان "النص والتلقي بين الأزمة والتقويم" دورة الشاعر الراحل محمد كمال عباس"، ويضم مجموعة من الجلسات البحثية، وأمسية شعرية كبرى، بمشاركة لفيف من الباحثين والأدباء والمثقفين.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات التثقيفية والأدبية من أبرزها مناقشة ديوان "حكاية نجع" للشاعر عبد العال فرج، وذلك مساء اليوم الأحد بمطروح، بينما يشهد قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية، مناقشة كتاب "مسرحية ابن عقيل" للأديبة جهاد سالم، مساء الأربعاء المقبل، بجانب استمرار الفعاليات الثقافية والورش الفنية احتفالا باليوم العالمي للسياحة، ولغة الإشارة ومحو الأمية وغيرها.