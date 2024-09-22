حماس: رد المقاومة النوعي على جرائم الاحتلال يؤكد فشل المخطط الإسرائيلي في الاستفراد بغزة

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بما وصفته بـ«الرد الواسع» الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم الأحد، على المواقع العسكرية والاستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي، ردا على جرائمه في فلسطين ولبنان.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «رد المقاومة الإسلامية النوعي على جرائم الاحتلال، يؤكد فشل المخطط الصهيوني في الاستفراد بقطاع غزة، وفك الارتباط بين المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في المنطقة، كما أنه يزيد من عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلا من إعادتهم كما يدعي المجرم نتنياهو».

وأشارت إلى أن «التطور النوعي في رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز من صمود الشعب الفلسطيني، ويربك حكومة الاحتلال التي تحاول أن تفرض معادلات جديدة لصالحها».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إنه «استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين».

وصرح صباح الأحد، أنه «ِقصف مُجمعات للصناعات العسكرية ‏في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا».

وأضاف في بيان، أن هذه الضربات هي «رد أولي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء».