تعليم الفيوم: واقعة ضبط مدير مدرسة في وضع مخل مع عاملة قيد التحقيقات

صرحت الدكتورة أماني قرني وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن ما أثير حول استبعاد مدير المدرسة الثانوية الصناعية بأبشواي بسبب ضبطه في وضع مخل مع عاملة قيد التحقيق، ولم يتم إثبات الواقعة أو نفيها حتى الآن وما زالت التحقيقات جارية.

وأوضحت «قرني»، لـ«الشروق»، أنها تلقت شكوى في رسالة عبر «الواتساب» الأسبوع قبل الماضي تفيد بحدوث الواقعة، وأنها انتقلت إلى المدرسة فور وصول الرسالة إليها، حيث كلفت مدير إدارة أبشواي التعليمية باستدعاء مدير المدرسة للإدارة وإحالته للشئون القانونية للتحقيق بسبب ما تردد حول وجود علاقة غير شرعية.

وأضافت أن مدير المدرسة لم يتم استبعاده من موقعه لكن تم استدعاؤه للإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات، مؤكدة أن الواقعة لم تثبت ولم يتم نفيها وأنها مازالت قيد التحقيقات.

وأضافت أن التحقيقات لم تنتهِ، وفور انتهائها سيتم اتخاذ القرار المناسب بناء على نتائجها.