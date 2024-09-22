 إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي وكالة أونروا شمال رام الله - بوابة الشروق
الأحد 22 سبتمبر 2024 1:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي وكالة أونروا شمال رام الله

وكالات
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 12:57 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 12:57 م

أصيب اليوم الأحد، العشرات من طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مخيم الجلزون شمال رام الله بالاختناق بالغاز السام.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.

وأصيب، فجر اليوم الأحد، شاب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة على دوار المنارة والشوارع المحيطة بوسط المدينة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك