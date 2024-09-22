إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي وكالة أونروا شمال رام الله

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أصيب اليوم الأحد، العشرات من طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مخيم الجلزون شمال رام الله بالاختناق بالغاز السام.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.

وأصيب، فجر اليوم الأحد، شاب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة على دوار المنارة والشوارع المحيطة بوسط المدينة.