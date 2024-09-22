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واصل الهلال انتصاراته على غريمه الاتحاد، وأكرم ضيافته بثلاثية مقابل هدف على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية"، مساء السبت في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل لحامل اللقب الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 3 و14، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 37.

أما هدف حفظ ماء وجه النمور فسجله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 86.

الهلال حقق فوزه الثامن تواليًا في الكلاسيكو بكل البطولات، إذ ترجع آخر مرة فشل فيها الزعيم في الانتصار إلى الموسم قبل الماضي عندما تعادل الفريقان 2-2 في إياب الدوري السعودي.

كذلك لم يخسر أزرق العاصمة في الكلاسيكو منذ أبريل 2021.

وانتزع الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من الاتحاد، حيث وصل إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات.

بينما تجرع العميد أول خسارة هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثاني بـ9 نقاط.