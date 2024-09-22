الحرس الثوري الإيراني: سنرد على إسرائيل بما يتجاوز التوقعات

قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشئون التنسيقية محمد رضا نقدي، إن «رد بلاده على إسرائيل سيكون أبعد من التوقعات».

وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية «العربية»، اليوم الأحد، أن «صبر الشعوب لم يعد يقتصر على إطلاق بضعة صواريخ فقط، بل يجب أن يُمحى النظام الصهيوني»، وفق تعبيره.

هذا ووصف إسرائيل بـ«النظام المشئوم الذي ليس له أي سبيل سوى الزوال الكامل من على وجه الأرض»، بحسب قوله.

وأتت تلك التهديدات بعدما أطلق حزب الله أحد أقوى الفصائل المدعومة إيرانيا في المنطقة ما يفوق الـ100 صاروخ نحو الجليل وحيفا خلال ساعات الصباح.

كما جاءت بعد تلقي الحزب ضربات متتالية على مدى الأيام الماضية، فيما وصف بأقوى خرق أمني في تاريخه. إذ قتل العشرات من عناصره بعد تفجر آلاف أجهزة البيجر واللاسلكي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتلتها غارة إسرائيلية على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كان العشرات من عناصره مجتمعين تحت الأرض، ما أدى إلى مقتل 16 من مقاتليه بينهم قائد وحدة الرضون، إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي الذي كان يتولى مسئوليّة وحدة التدريب المركزي في وحدة «النخبة».

ويذكر أنه منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران يوم 31 يوليو الماضي، كررت طهران تأكيدها بأن الرد الانتقامي آت، لافتة عبر العديد من مسئوليها أنه سيكون دقيقا ومحسوباً، لكنه مفاجئا.