مقاطعة كينمن التايوانية تستقبل أول مجموعة سياحية صينية بعد انتهاء تفشي جائحة كورونا

وصلت أول مجموعة سياحية بعد انتهاء تفشي جائحة فيروس كورونا من مدينة شيامين الصينية إلى مقاطعة كينمن الجزيرة النائية في تايوان، اليوم الأحد، في رحلة مدتها يومين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي. إن. إيه).

ووصلت المجموعة المكونة من 22 فردا إلى رصيف شويشي، عند حوالي الساعة العاشرة صباحا، عبر "الروابط الثلاثة الصغيرة"، وهي عبارة عن عبارات مباشرة تربط مقاطعة كينمن التايوانية وجزر ماتسو بإقليم فوجيان الصيني.

وتأتي الزيارة بعد وصول مجموعة من سبعة ممثلين لصناعة السفر من المدينة الصينية إلى مقاطعة الجزيرة الخاضعة لسيطرة تايوان، يوم الأربعاء الماضي، في جولة تعريفية مدتها 3 أيام.

وقالت حكومة المقاطعة، في بيان صدر اليوم الأحد، إن رحلات كينمن التي قامت بها المجموعتان جاءت نتيجة لجهود مشتركة من قطاعات متعددة، مضيفة أنها وصناعة السفر المحلية عقدت عدة اجتماعات لتعزيز جودة الخدمات السياحية.

جدير بالذكر أن خدمات العبارات بين تايوان والصين تم تعليقها منذ فبراير من عام 2020؛ إثر تفشي وباء كورونا، مع إعادة فتح السفر بالعبارات عبر المضيق جزئيا لمدة شهر واحد في يناير من عام 2023.