أوكرانيا تؤكد رغبتها في التفوق على روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة

قال وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، اليوم الأحد إن أوكرانيا ستتفوق على روسيا في إنتاج الطائرات المسيرة خلال العام الجاري.

وقال عميروف للتليفزيون الأوكراني "قدرتنا هي إنتاج عدة ملايين من المسيرات، وبإمكاننا تصنيع هذا العدد".

وتابع أن أوكرانيا لن تمنح روسيا الفرصة للتفوق عليها في هذا القطاع، لأنها ستقوم بالفعل بإنتاج أعداد أكبر من تلك التي ينتجها العدو عدة مرات في العام الحالي.

وقال وزير الدفاع الأوكراني إن حلفاء أوكرانيا الغربيين تعهدوا بتقديم الأموال للبلاد لصنع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال عميروف "قمنا بتطوير برنامج صواريخ قوي للغاية. وتبادلناه بالفعل مع شركائنا وننتظر لنرى مقدار الدعم الذي سيقدمونه لقدراتنا على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضاف عميروف "لقد منحونا بالفعل موافقتهم، إنهم سيمولونه، وهي موافقة شفهية حتى الآن، وننتظر ردودا مكتوبة نهائية من شركائنا في المستقبل القريب".

كان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في 6 أغسطس الماضي، إن بلاده خصصت أموالا إضافية لبرنامجها الصاروخي.



