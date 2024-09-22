الحملة الأهلية لنصرة فلسطين في لبنان: الانتصار في الجمعية العامة خطوة باتجاه استقلال فلسطين

أكدت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين في لبنان، أن الانتصار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت الساحق للقرار الفلسطيني هو خطوة باتجاه استقلال فلسطين وقيام دولتها المستقلة.

جاء ذلك خلال استقبال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، المنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور، على رأس وفد من الحملة المكونة من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وأوضحت الحملة أن الزيارة تأتي تقديرا لموقف التضامن الأخوي الذي جسده رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والشعب الفلسطيني إثر العملية الارهابية التي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين من أبناء الشعب اللبناني، والاشادة بالانتصار الساحق الذي حققته دولة فلسطين بانتزاع الاعتراف بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وعبر الوفد عن تقديره لفلسطين والرئيس محمود عباس على وضع المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية، لبلسمة جراح الشعب اللبناني، وتقديم كل ما يلزم من دعم للجرحى.

وأكد المتحدثون أن الإنجاز الدبلوماسي الكبير هو خطوة باتجاه استقلال فلسطين وتأكيد على تكامل العمل الدبلوماسي والعمل النضالي وصمود وبسالة شعبنا الفلسطيني.