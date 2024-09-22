ألمانيا: مؤشرات تفيد بارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات برلمان براندنبورج

تفيد المؤشرات، بأنه من المنتظر أن تسجل ولاية براندنبورج الألمانية نسبة مشاركة مرتفعة في انتخاباتها البرلمانية التي تجري اليوم الأحد.

ووصلت نسبة المشاركة حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم إلى 1. 46% من الناخبين، وفقًا لما أعلنه مدير الانتخابات في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، وكانت نسبة المشاركة وصلت إلى 3. 31% في نفس هذا الوقت في الانتخابات البرلمانية السابقة لعام 2019.

ويستمر فتح المقار الانتخابية حتى الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم.

ولم يتم أخذ أصوات الناخبين عبر البريد في الاعتبار في هذه الأرقام المؤقتة.

وتشير التوقعات، إلى أن أكثر من 20% ممن يحق لهم الانتخاب استخدموا حق التصويت عبر البريد، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 1. 23% في انتخابات عام 2019.

وأفادت رئاسة الانتخابات، بأن العملية الانتخابية سارت حتى الثانية بعد الظهر دون اضطرابات كبيرة، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل.

ووصلت أعلى نسبة مشاركة في الولاية بـ3. 51% في مدينة بوتسدام (عاصمة براندنبورج)، فيما سجلت مدينة براندنبورج آن دير هافل ومقاطعة أوكرمارك أدنى نسبة بـ2. 40% لكل منهما.