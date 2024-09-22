شولتس يعرب عن رضاه عن نتيجة انتخابات ولاية براندنبورج

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رضاه عن نتيجة انتخابات برلمان ولاية براندنبورج التي جرت اليوم الأحد، وأسفرت عن حصول حزبه الاشتراكي الديمقراطي على أعلى نسبة من الأصوات متفوقا على بقية الأحزاب الأخرى، وفقا للتقديرات الأولية.

يذكر أن التقديرات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني أظهرت أن انتخابات الولاية الواقعة شرقي ألمانيا أسفرت عن تصدر حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لقائمة أقوى الأحزاب في الولاية وتلاه في المركز الثاني بفارق ضئيل حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وقبل اجتماعه مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في نيويورك، قال شولتس في رده على سؤال أحد الصحفيين حول طبيعة الأجواء خلال مكالمة هاتفية مع قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين بشأن توقعات نتيجة الانتخابات: "جيدة، بالطبع".

وصرحت مصادر مقربة من شولتس بالقول إن المستشار "راضٍ تماما". ولا يعتزم شولتس تقديم تقييم للانتخابات بشكل أكثر تفصيلًا قبل غد الاثنين.

وكان شولتس شارك في نيويورك في الصباح (بالتوقيت المحلي) في قمة المستقبل التابعة للأمم المتحدة، وبعد ذلك تواصل من مقر السفارة الألمانية الواقعة في الجادة الأولى في مانهاتن مع المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي (دار المستشار الراحل فيلي برانت) في برلين لإجراء مشاورات حول التوقعات الأولية للانتخابات، وذلك قبل أن يتابع عرض نتائج الانتخابات في التلفزيون في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي يحتفظ بمنصب رئاسة حكومة الولاية منذ توحيد ألمانيا في عام 1990.



