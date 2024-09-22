استقبلت المدارس الطلاب اليوم في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بالبلالين وأعلام مصر، وانتظم الطلاب في طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم.

وقسمت كل مديرية تعليمية، دخول الطلاب على أيام الأسبوع منعا للزحام أو التكدس، لذلك استقبلت المدارس طلاب يعتبر اليوم هو الأول لهم في العام الدراسي الجديد طبقا لجدول كل مديرية.

ويشهد الأسبوع الجاري جولات ميدانية من قيادات وزارة التربية والتعليم على رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف والذي يتفقد اليوم مدارس قنا والأقصر، بالإضافة إلى انتشار قيادات المديريات التعليمية والإدارات في جميع المحافظات للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال للطلاب بشكل جيد.

كانت المدارس قد انتهت من فرش الفصول وإعداد قوائم الطلاب وتوزيع المقاعد وفق معدلات الكثافة الجديدة التي لا تزيد على 50 طالبا بالفصل الواحد، وبدأت في تسليم الكتب المدرسية للطلاب.