 بالبلالين وعلم مصر.. استقبال الطلاب في ثاني أيام العام الدراسي الجديد - بوابة الشروق
الأحد 22 سبتمبر 2024 10:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بالبلالين وعلم مصر.. استقبال الطلاب في ثاني أيام العام الدراسي الجديد

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 9:28 ص

استقبلت المدارس الطلاب اليوم في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بالبلالين وأعلام مصر، وانتظم الطلاب في طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم.

وقسمت كل مديرية تعليمية، دخول الطلاب على أيام الأسبوع منعا للزحام أو التكدس، لذلك استقبلت المدارس طلاب يعتبر اليوم هو الأول لهم في العام الدراسي الجديد طبقا لجدول كل مديرية.

ويشهد الأسبوع الجاري جولات ميدانية من قيادات وزارة التربية والتعليم على رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف والذي يتفقد اليوم مدارس قنا والأقصر، بالإضافة إلى انتشار قيادات المديريات التعليمية والإدارات في جميع المحافظات للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال للطلاب بشكل جيد.

كانت المدارس قد انتهت من فرش الفصول وإعداد قوائم الطلاب وتوزيع المقاعد وفق معدلات الكثافة الجديدة التي لا تزيد على 50 طالبا بالفصل الواحد، وبدأت في تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك