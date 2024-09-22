أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، أنه استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد للمرة الثانية بعشرات الصواريخ.

وجاء في بيان لحزب الله أنه "يعلن وللمرة الثانية خلال ساعتين استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من ‏الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت ‏مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من الصواريخ قد أصاب هدفه.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الأحد "استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين".

وذكرت خدمات الطوارئ الطبية الإسرائيلية أن رجلاً أصيب بجروح طفيفة بشظايا صاروخ تم اعتراضه.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذين الطرازين من الصواريخ كما أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها قاعدة ومطار رامات ديفيد خلال الصراع الجاري.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد إطلاق 5 دفعات صاروخية من لبنان يبلغ مجموعها نحو 30 صاروخا، وتم اعتراض معظمها في منطقتي حيفا والناصرة.

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي عن مقتل 37 شخصا على الأقل، بينهم أحد كبار قادة حزب الله بالإضافة إلى نساء وأطفال، مما أثار مخاوف من مزيد من التصعيد.