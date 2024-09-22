ألمانيا: مرشح حزب تحالف سارا فاجنكنشت يشيد بأداء حزبه في انتخابات ولاية براندنبورج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد روبرت كرومباخ المرشح الرئيسي لحزب (تحالف سارا فاجنكنشت) الشعبوي حديث التأسيس في ولاية براندنبورج بشرق ألمانيا، بأداء حزبه في انتخابات الولاية يوم الأحد.

وأشارت التقديرات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، بأن حزب (تحالف سارا فاجنكنشت) جاء في المركز الثالث بحصوله على ما يترواح بين 3ر12% و4ر12% من الأصوات.

وكان الحزب، الذي خاض الانتخابات ببرنامج يتألف من مزيج من الخطاب اليساري المتشدد والمواقف المناهضة للهجرة، قد تأسس في وقت سابق من العام الجاري.

وقال كرومباخ، بعد إعلان النتائج الأولية اليوم الأحد: "إنها نتيجة رائعة... أنا عاجز عن الكلام".

من جانبها، قالت أميرة محمد علي الرئيسة المشاركة في الحزب" "لقد جئنا لنبقى".