إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمدينة العبور

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلي المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، إخطارًا من الخدمات المرورية، يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين أمام صينية الفيروز، بمدينة العبور.

انتقلت على الفور الخدمات المرورية، إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص مع سيارة نقل اتجاه قسم العبور، ما أسفر عن إصابة 7 مصابين، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.