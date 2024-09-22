الدفاع المدني الفلسطيني بغزة ينشر تحديثا للوضع الميداني للقطاع

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، تحديثات الوضع الميداني الحالي للقطاع حتى الساعة 09:00 مساء لليوم 351 للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر.



وأشار الدفاع المدني إلى أن محافظة شمال غزة لم تسجل ضحايا يوم الثلاثاء.

وفي محافظة غزة:

22 شهيدا بينهم 14 طفلا و5 سيدات وأكثر من 30 مصابا بينهم 9 أطفال حالات بتر في الأطراف نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة "الزيتون ج" والتي تأوي آلافا من النازحين بمنطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

7 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "حجي" بشارع كشكو شرق مدينة غزة.

شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على محل "النزلي للدعاية والإعلان" بشارع الثلاثيني بمدينة غزة.

قصف إسرائيلي مدفعي على مناطق متفرقة من شارع 8 وتحديدا منطقة الزيتون والمجمع الإسلامي.

ما زال الجيش الإسرائيلي يمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة مما يدفع المواطنين من اللجوء لاستخدام البدائل من النايلون والكرتون والقماش الذي قد يؤدي لحدوث خطر على الارواح والممتلكات.



وفي المحافظة الوسطى:

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "فرج الله" في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات.



وفي محافظة خان يونس:

6 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على منزل عائلة "القاعود" في محيط كلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "مخيمر" في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة تأوي نازحين في حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس.

كارثة بيئية تنذر بغرق أكثر من 1000 خيمة تتواجد داخل برك تجميع مياه الأمطار والصرف الصحي بمدينة خان يونس نتيجة حلول فصل الشتاء.



وفي محافظة رفح جنوبي القطاع:

4 شهداء من طواقم وزارة الصحة نتيجة قصف إسرائيلي على مستودع أدوية بمدينة رفح.

السيطرة على حريق ضخم، بعد استهداف مستودع أدوية وامتداد الحريق إلى محيط المكان بمنطقة مصبح شمالي رفح.

قصف ونسف إسرائيلي لمبان سكنية شمال غرب مدينة رفح.

كما حذر الدفاع المدني المواطنين والنازحين المتواجدين على شاطئ بحر مواصي خان يونس وشاطئ الوسطى من مخاطر المد البحري العالي المتوقع من الآن فصاعدا والذي قد يتسبب في انجراف الخيام.

وحذرت بلدية خان يونس المواطنين النازحين أيضا في منطقة واد السلقا وصحن البركة للمغادرة قبل دخول المنخفض الجوي.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.