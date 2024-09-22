كيربي: واشنطن تسعى لمنع نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تفعل "كل ما في وسعها لمنع تحول التصعيد الدائر بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل إلى حرب شاملة".

وأضاف كيربي خلال مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية: "لقد شاركنا في جهود دبلوماسية واسعة النطاق، وحاسمة للغاية".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان التصعيد في المنطقة أمراً حتمياً، أجاب كيربي بأن هناك "سبلاً أفضل" لإعادة المواطنين في شمال إسرائيل إلى ديارهم لتجنب تصعيد الصراع".

واعتبر أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لم تشهد تقدماً في الآونة الأخيرة قائلاً: "إننا لم نحقق أي تقدم في هذا الملف خلال الأسبوعين الماضيين"، وفقا لموقع الشرق الإخباري.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة "لم تكن متورطة" في الهجمات السرية التي شنتها إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان الأسبوع الماضي، عبر تفجيرات أجهزة النداء اللاسلكي "البيجر".

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد، أن إسرائيل توجه تركيزها إلى حدودها مع لبنان، مع ثبات الوضع في ساحة المعركة بقطاع غزة، بعدما شنت سلسلة من الهجمات العنيفة التي كان تأثيرها مدمراً على حزب الله.

وتضغط إسرائيل مستغلةً تفوقها العسكري والاستخباراتي؛ لإعطاء الجماعة اللبنانية "إنذاراً نهائياً"، مفاده إما التوصل إلى اتفاق للانسحاب من الحدود الشمالية لإسرائيل، أو الدخول في حرب، وفقاً للصحيفة.

واعتبرت الصحيفة أن التطوّرات تأتي وسط تصعيد متبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، بعد الرد الأولي للجماعة اللبنانية على انفجارات أجهزة اتصالات أسقطت عشرات الضحايا وآلاف الجرحى قبل أيام، وغارة جوية إسرائيلية على بيروت استهدفت قادة في "حزب الله"، الجمعة، أودت بحياة 45 شخصاً على الأقل.