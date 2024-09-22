ألمانيا: بلديات ولاية براندنبورج تستعد بطول نهر أودر الحدودي لمواجهة الفيضانات

تستعد البلديات الألمانية الواقعة على طول نهر أودر الحدودي في ولاية براندنبورج المتاخمة لبولندا، لمواجهة الفيضانات المتوقعة؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وصرح متحدث باسم مدينة فرانكفورت آن دير أودر الواقعة أقصى شمال ألمانيا، اليوم الأحد، بأن التحضيرات المكثفة بدأت في الجزء الشمالي من ممشى نهر أودر(الكورنيش)، مشيرا إلى عدم وجود أي تغيير في تقييم الوضع حتى الآن.

ووصل منسوب المياه في نهر أودر عند مدينة فرانكفورت بعد ظهر اليوم إلى 30. 4 متر، وتسري حاليا حالة الإنذار من الفيضانات من المستوى الأول.

يذكر أن مدينة فرانكفورت آن دير أودر تختلف عن مدينة فرانكفورت آم ماين (الواقعة على نهر الماين) غربي البلاد، والتي تعد العاصمة المالية لألمانيا.

ويبلغ منسوب المياه في النهر في الحالة الطبيعية 10. 2 متر.

ومن جانبه، يخطط محافظ منطقة أودر - شبريه للقيام بجولة على طول نهر أودر غدا الإثنين لتقييم الوضع بنفسه، وذلك حسبما صرحت المتحدثة باسم إدارة المقاطعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم.

وذكرت أن من المقرر أن ينعقد فريق الطوارئ للفيضانات" في منطقة فورستنفالده بعد ظهر غد. كما تم تخصيص خط هاتف لخدمة المواطنين، وقالت المتحدثة إن السلطات تبحث عن مزيد من مراقبي السدود.

ويخضع جسر المدينة الرابط بين فرانكفورت آن دير أودر ومدينة سلوبيش البولندية المجاورة (نهر أودر يفصل بين بولندا وألمانيا)؛ لمراقبة خاصة بدءا من اليوم.

وأعلنت سلطات المدينة البولندية، الاتفاق على أن القرار بشأن قيود الدخول إلى سلوبيش سيعتمد على وضع حركة المرور.