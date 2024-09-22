حزب الله يتوعد بمواصلة القتال ضد إسرائيل: سكان شمالي إسرائيل لن يعودوا

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توعد حزب الله الموالي لإيران، اليوم الأحد، بمواصلة القتال ضد إسرائيل ودعم حليفته الرئيسية حركة حماس، رغم الضربة الموجعة التي وجهتها له إسرائيل هذا الأسبوع، قائلا إن الصراع انتقل إلى مرحلة جديدة.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "نحن نتبع جبهة الدعم والمواجهة.. سنقتلهم ونقاتلهم من حيث يتوقعوا وما لا يتوقعوا."

وجاءت تصريحات قاسم خلال جنازة إبراهيم عقيل، أحد القادة البارزين في حزب الله.

وتابع قاسم "سوف نحدد الآن كيفية الرد على هذا الاعتداء، ودخلنا مرحلة جديدة مع الجيش الإسرائيلي تُسمي معركة الحساب المفتوح"

وتوعد قاسم بأن سكان شمالي إسرائيل لن يعودوا، لكن بدلا من ذلك سيزيد النزوح، في الوقت الذي سيزيد فيه حزب الله هجماته على شمالي إسرائيل من لبنان.

وأوضح قاسم، في إشارة إلى احتمال اندلاع حرب محتملة مع إسرائيل، قائلا: "نحن مستعدون لمواجهة كافة الاحتمالات العسكرية وسوف نشاهد النتائج."

وكان عقيل الذي لقي حتفه بمثابة كبير الخبراء الإستراتيجيين في حزب الله .

وقال قاسم، خلال الجنازة، أن عقيل كان قائد العمليات في حزب الله وهو من أنشأ قوة الرضوان في 2008.