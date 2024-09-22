استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان.

وبحث المحافظ، مع رئيس الشركة، خلال اللقاء اليوم الأحد، الجهود التي تبذلها الفرق الفنية التابعة للشركة داخل المحطات والشبكات والمرشحات، وأيضاً المنازل من خلال أخذ عينات لمياه الشرب، والقيام بتحليلها بشكل مستمر، حيث أثبت النتائج صلاحيتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وخاصة في ظل خضوع هذه التحاليل لـ7 جهات رقابية على مستوى الجمهورية.

كما استعرض الجانبان، منظومة التشغيل والإجراءات الدورية التي يتم اتباعها داخل محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة، وقدرتها الإنتاجية لتوفير كوب مياه نظيف لأهالي أسوان بمختلف المراكز والمدن.

حضر اللقاء الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع الشركة بأسوان.

وقدم المحافظ، شكره لكل أوجه الدعم اللامحدود الذي تقدمه الشركة القابضة، وسط متابعة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربيني، وبإشراف من المهندس ممدوح رسلان للتعاون المثمر والبناء بتنفيذ سلسلة وطفرة غير مسبوقة من مشروعات تنموية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بما يصب في صالح المواطن الأسواني.

وأكد المحافظ، الاستجابة السريعة من الشركة بإيفاد فرق فنية متخصصة لمراجعة المحطات والشبكات والمرشحات والإطمئنان من جودة المياه المنتجة بها، وهو ما أكدته نتائج التحاليل، فضلاً عن التنسيق مع الشركة أيضاً للإنتهاء من أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3، ودراسة تغيير مواسير مياه الشرب ببعض قرى مركز دراو.

يذكر أنه في يوم 15 سبتمبر الجاري، استقبلت المستشفيات الجامعية ومستشفيات مدينة دراو حالات مصابة بنزلات معوية، حيث تحركت الصحة وشركات المياه بعد تردد شائعات بتلوث المياه.

وأكدت وزارة الصحة، أنه بعد أخذ عينات تبين أن المياه سليمة، وقد تكون تلك النزلات بسبب أمراض موسمية نتيجة لامراض الصيف.