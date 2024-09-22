ماذا نعرف عن صاحبة الشركة المشتبه في تصنيعها أجهزة البيجر؟

وقبل الذهاب إلى صوفيا، وفي خضمّ البحث عن مسؤول يقف وراء تفجيرات لبنان التي قتلت 37 شخصاً على الأقل على مدى يومين بحسب السلطات اللبنانية، برز اسم كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو، وهي الرئيسة التنفيذية لشركة بي أيه سي كونسالتينغ المجرية، فمن هي هذه المرأة؟

الموظفة الوحيدة والرئيسة التنفيذية للشركة

بحسب السجِلات الرسمية المجرية، تعدّ كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو هي الموظفة الوحيدة والرئيسة التنفيذية لشركة بي أيه سي كونسالتينغ المسجَّلة بدورها في عام 2022.

وثمة تكهنات بأن اسم الشركة يشير إلى الأحرف اللاتينية الثلاثة الأوائل من اسم كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو.

ويمكن القول إن كريستيانا، البالغة من العمر 49 عاما، ذات خلفية "معقدة"؛ فهي تحمل الجنسيتين الإيطالية والمجرية، وشغلت العديد من المناصب دون أن تستقر في أي منها، وفق سيرتها الذاتية عبر موقع لينكد إن.

فتارةً تعرّف كريستيانا عن نفسها بأنها مستشارة استراتيجية ومطوّرة أعمال، وتارة أخرى هي خبيرة تقييم في مشروعات تمويلية تقدّمها المفوضية الأوروبية، وتارة ثالثة هي متدربة في الهيئة الدولية للطاقة الذرية.

ولا تردّ كريستيانا على طلبات للتعليق، ولكن بعد الكشف عن علاقة بين شركتها وأجهزة البيجر، تحدثت كريستيانا إلى شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية قائلة: "أنا لا أصنع أجهزة البيجر. أنا مجرد وسيط. أظن أنكم أخطأتم الفهم"، ثم لم تظهر بعد ذلك.

لكنْ في يوم الجمعة، قالت بياتريكس، والدة كريستيانا، إن الأخيرة تلقت تهديدات مُجهّلة وإنها "في الوقت الراهن في مكان آمن تحت حماية المخابرات المجرية".

ونوهت بياتريكس لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، بأن "المخابرات المجرية نصحتها بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام".

ولم تعلّق المخابرات المجرية على الأمر، كما لم يتسنّ التأكد من حقيقة مزاعم الأم بخصوص هذه الحماية.

وأضافت بياتريكس بأن ابنتها "غير متورطة بأي شكل من الأشكال، وأنها كانت مجرد وسيط، وأن الأجهزة لم تمرّ عبر بودابست".

وقالت الأم إن ابنتها وُلدت في جزيرة صقلية بإيطاليا، وإنها درست في جامعة قطانية، قبل الحصول على درجة الدكتوراة في كلية لندن الجامعية.