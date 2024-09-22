يهود ألمانيا يعربون عن قلقهم حيال نتيجة انتخابات ولاية براندنبورج

أعرب المجلس المركزي ليهود ألمانيا عن قلقه حيال نتيجة انتخابات ولاية براندنبورج التي جرت اليوم الأحد.

يذكر أن التقديرات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني أظهرت أن انتخابات الولاية الواقعة شرقي ألمانيا أسفرت عن تصدر حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لقائمة أقوى الأحزاب في الولاية وتلاه في المركز الثاني بفارق ضئيل حزب "البديل من أجل ألمانيا". كما لفتت التقديرات إلى احتمال احتلال حزب "سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس في المركز الثالث.

وقال جوزيف شوستر رئيس المجلس مساء اليوم:" إذا أراد ما يقرب من ثلث الناخبين مرة أخرى في أن يروا حزبا سياسيا مدمرا مثل حزب البديل، في السلطة، وإذا حصلت قوة شعبوية مثل حزب فاجنكنشت مرة أخرى على نسبة تتألف من رقمين، فلا ينبغي لنا أن نتعامل مع هذا الأمر دون اكتراث".

وأعرب شوستر عن اعتقاده بأن قوة الأحزاب الواقعة على الحافة السياسية "ليست جيدة بالنسبة لألمانيا".