زيلينسكي يعتزم دفع بايدن لتقديم دعوة رسمية لانضمام أوكرانيا للناتو

من المقرر أن يدفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديم دعوة رسمية لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو والالتزام بتوفير إمدادات مستمرة من الأسلحة المتقدمة، كجزء من "خطة النصر" التي يطرحها الرئيس الأوكراني لإنهاء الحرب مع روسيا.

ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي الخطة، التي تطالب أيضا بمسار واضح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ترتيبات اقتصادية وأمنية أخرى، إلى بايدن عندما يجتمعان في واشنطن في 26 سبتمبر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها .

وقبل بدء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد غد الثلاثاء، يخطط زيلينسكي لزيارة مصنع في ولاية بنسلفانيا ينتج بعض الذخائر الأكثر احتياجا للدفاع الأوكراني ضد روسيا.