قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن الإصابات التي تشهدها المحافظة "حدثت بعد المولد النبوي الشريف مباشرة"، مشيرا إلى تركزها في منطقتي أبو الريش ودراو.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الأحد، أنها "لا تتعدى كونها نزلات معوية حادة؛ نتيجة تناول طعام أو شراب".

وأشار إلى أن عدد الإصابات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا يصل إلى 150 حالة تقريبا، من إجمالي حوالي 200 حالة، لافتا إلى مغادرة 50 حالة المستشفيات.

وأضاف أن اللجان الطبية التفقدية زارت 350 منزلا في المناطق المصابة، لافتا إلى أنها أجرت استبيانا شمل 1800 مواطن، موضحا أن المنازل التي سجلت فيها إصابات لم تتجاوز حالتين في كل أسرة، مشددا على أن ذلك "ينفي تمامًا شائعة كون المرض معديا أو وبائيا".

وأشار إلى أن فرق الطب الوقائي سحبت عينات من المصابين، ومحطات المياه، ومحال الطعام، ومحال بيع العصائر، والمقاهي، في إطار مسح شامل للمحافظة لتحديد سبب الإصابات.

وأكد أن التحاليل تخضع حاليا للفحص، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن نتائجها خلال 24 إلى 48 ساعة في بيان مفصل يوضح أسباب ما حدث.

وشهدت محافظة أسوان مؤخرًا انتشار حالات لأعراض النزلات المعوية، ترافقت مع شائعات حول كونها "كوليرا"، قبل نفيها من وزارة الصحة، مؤكدة أنها نزلات معوية عادية بأعراضها المعروفة كالإسهال والقيء والإجهاد.