أرمينيا تعتزم تطوير التعاون الدفاعي مع فرنسا

أكد وزير الدفاع الأرمني سورين بابيكيان أن أرمينيا تعتزم تطوير وتوسيع التعاون مع فرنسا في مجال الدفاع.



ووجه وزير الدفاع الأرمني، يوم السبت، برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للدفاع في الحكومة الفرنسية الجديدة.



وجاء في برقية الوزير الأرمني: "إنني على قناعة بأن التعاون الوثيق بين أرمينيا وفرنسا في مجال الدفاع سيستمر بالتطور والتوسع بما فيه خير لبلدينا".

يذكر أن أرمينيا بدأت بالحصول على المساعدات العسكرية الفرنسية في عام 2023، حيث قامت فرنسا بتوريد عدد من العربات المدرعة للجانب الأرمني.

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في العام الماضي عن خطط باريس لبيع أنظمة الرادار لأرمينيا، إضافة إلى توقيع مذكرة نوايا بين أرمينيا وشركة فرنسية بشأن صناعة أنظمة "ميسترال" للدفاع الجوي، والخطط لتدريب فرنسا للعسكريين الأرمن في مجال الدفاع الجوي.

وفي يونيو الماضي تم الإعلان عن توقيع عقد لشراء أرمينيا مدافع الهاوتزر الفرنسية من طراز "سيزار".