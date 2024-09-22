وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف 4 ألوية أوكرانية

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المجموعة القتالية الغربية الروسية قصفت أربعة ألوية أوكرانية وتسببت في خسارة العدو لما يصل إلى 420 جنديا.

وقالت الوزارة: "حسنت وحدات المجموعة القتالية الغربية موقعها التكتيكي، وضربت القوة البشرية والمعدات من الألوية الميكانيكية الأوكرانية 30 و53 و116 ولواء الدفاع الإقليمي 114 في مناطق بتروبافلوفكا وبيشانوي في منطقة خاركيف وسيريبريانكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الوزارة قولها إن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 420 جنديا ودبابتين وثلاث شاحنات "بيك اب" ومدافع هاوتزر "دي-20" و"دي-30" فضلا عن 5 مستودعات للذخيرة.