حذر العلماء في أنحاء العالم من المتحور الجديد من فيروس كورونا شديد العدوى، المعروف بـ"إكس إي سي"، الذي بدأ ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وسط تكهنات بأن يصبح قريبا السلالة السائدة، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

وبدأ متحور كورونا الجديد، الذي يعد سلالة فرعية من متحور "أوميكرون"، في الانتشار حيث تم الإبلاغ عنه لأول مرة في مدينة برلين بألمانيا خلال يونيو الماضي، قبل أن يبدأ في الانتشار بسرعة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، حيث سرعان ما ظهر ببريطانيا والولايات المتحدة والدنمارك.

وبحلول سبتمبر، رصد المتحور الجديد لفيروس كورونا في 27 دولة حول العالم بما في ذلك ألمانيا وبولندا ولوكسمبورج والنرويج وأوكرانيا والصين والدنمارك والمملكة المتحدة والبرتغال وهولندا.

ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، فالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد بها بعض الطفرات الجديدة التي تساعدها على الانتشار بسرعة كبيرة، فهي هجين من المتغيرات الفرعية من سلالة "أوميكرون" المكتشفة سابقا KS.1.1 وKP.3.3.

- ولكن.. هل يعد متحور فيروس كورونا الجديد «إكس إي سي» الأكثر عدوى؟

وفقا لما نقلته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، ففي حين عدم وجود ما يشير إلى أن سلالة "إكس إي سي" الجديدة ستزيد من شدة فيروس كورونا المستجد، إلا أنها قد تصبح السلالة المهيمنة والأكثر انتشارا، حيث أن متحورات "أوميكرون" تعد الأكثر عدوى.

ومع ذلك، فإن لقاحات COVID-19 المتاحة حاليًا والحقن المعززة فعالة وتحمي بشكل خاص ضد متحور كورونا الجديد "إكس إي سي"، والذي يعد هجين من سلالتين من متحور "أوميكرون".

- أكثر قابلية للانتشار

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عالمة الأوبئة الدولية جويلا دبليو آدامز، قولها: "تعد السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى، ومع أن اللقاحات التي يتم تقديمها للمرضى حاليًا لم تكن مصنعة للتغلب على متحور إكس إي سي، لكنها ستكون فعالة".

وقالت عالمة الأوبئة الأمريكية: "فمثل غيرها من التهابات الجهاز التنفسي، فإن فيروس كورونا المستجد ومتغيراته الأخيرة من أوميكرون سوف تنتشر بشكل متزايد خلال فصلي الخريف والشتاء مع عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية والمدارس، وقضاء الأطفال المزيد من الوقت في الداخل وزيارة الناس للعائلة لقضاء العطلات".

- المراكز الأمريكية تواصل مراقبة المتحور

وعن طريقة الحماية من فيروس كورونا المستجد والمتحورات الأخرى، قالت المتحدثة باسم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية روزا نورمان، إن المراكز الأمريكية المتخصصة تواصل مراقبة ظهور المتغيرات على السكان.

وتابعت "نورمان" للصحيفة الأمريكية: "في هذا الوقت، نتوقع أن تستمر علاجات ولقاحات كوفيد-19 في العمل ضد جميع المتغيرات المنتشرة، ومع ذلك ستواصل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مراقبة فعالية العلاج واللقاحات ضد المتغيرات المنتشرة".

- متابعة المتغيرات الجديدة



وأضافت: "توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بأن يتلقى كل من يبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر، مع بعض الاستثناءات، لقاح كوفيد-19 المحدث لعام 2024-2025 للحماية من الفيروس المستجد ومتحوراته، بغض النظر عما إذا كان قد تم تطعيمه أو إصابته سابقًا أم لا".

وحثت نورمان، الأشخاص على مراقبة متتبع بيانات كوفيد التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية؛ للحصول على تحديثات للمتغيرات الجديدة.