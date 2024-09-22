وزير الدفاع الأوكراني: الغرب وعدنا بأموال لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة

صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف يوم السبت، بأن الشركاء الغربيين وعدوا أوكرانيا شفهيا بتخصيص أموال لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة.



وقال عميروف: "لقد قمنا هذا العام بتطوير برنامج صاروخي، وقمنا بتبادله مع شركائنا ونتوقع مقدار ما سيدعمونه من قدراتنا الحالية لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة. لقد أعطونا بالفعل موافقة شفهية على تمويل هذا المشروع، وفي القريب العاجل في المستقبل سوف نتلقى الجواب الكتابي النهائي"

وفي فبراير الماضي، قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني السابق ألكسندر كاميشين إن كييف تمتلك بالفعل صواريخها الخاصة التي يصل مداها إلى 700 كيلومتر.

كما صرح السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، في وقت سابق، أن كييف بدأت في تطوير صواريخ يصل مداها إلى 700 كيلومتر في شتاء عام 2020.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.