وفاة شاب متأثرا بجراحه في حادث مروري بدمياط

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لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، متأثرا بجراحه عقب حادث مروري في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مرفق الإسعاف بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم لدراجة بخارية، في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، ووجود شاب أصيب بإصابات بالغة، وعلى الفور تحركت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة قائد الدراجة النارية، ويدعى محمد ويقيم في قرية كفر سعد البلد، متأثرا بجراحه، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى الجامعي.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مرفق الاسعاف بلاغا يفيد باصطدام ميكروباص بدراجة بخارية يقودها شاب في العقد الثاني من العمر، وتسبب الحادث في وفاته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.