قدم أعضاء من البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" طلبا خطيا إلى حكومة بلادهم، يطالبون فيه بتقديم توضيحات حول هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك وعواقبه المحتملة.





ويطرح النواب أسئلة على مجلس الوزراء، وبشكل خاص، يسألون "ما إذا كانت الحكومة تعتبر أن استخدام الدبابات الألمانية ضد روسيا، يمثل مشكلة في روسيا على ضوء معركة كورسك عام 1943، وهل يوقظ ذلك ذكريات تاريخية في روسيا ويؤدي إلى التصعيد".



كما أن النواب مهتمون بمعرفة ما إذا كان قد تم إبلاغ السلطات الألمانية مسبقا بالهجوم، وما إذا كان الجيش الألماني يدعمه، وما إذا كان العسكريين الأوكرانيين قد تلقوا تدريبا في ألمانيا قبل الهجوم.

كما يحتوي الطلب على سؤال عما إذا كانت الأسلحة الألمانية قد استخدمت أثناء عملية القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

ويريد النواب معرفة ما إذا كانت الحكومة الألمانية قد أوضحت للسلطات في كييف أن الأسلحة الألمانية لا يمكن استخدامها إلا لأغراض دفاعية، وما إذا كان مجلس الوزراء على علم بجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.