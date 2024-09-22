الطيران الروسي يقصف 20 منطقة انتشار للقوات الأوكرانية في كورسك

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات الحربية التابعة لها قصفت مناطق انتشار القوات الأوكرانية بالقرب من 20 مستوطنة في منطقة كورسك الحدودية الروسية و13 مستوطنة في منطقة سومي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن الوزارة قولها "قصفت الطائرات والمدفعية والقوات البرية الروسية مناطق انتشار القوات الأوكرانية وأسلحة الفرق الميكانيكية 22 و41 و61 و115، والدبابات 17، ولوائي الجيش الهجوميين 80 و95، واللواء البحري 36 واللواء الأول للحرس الوطني ولوائي الدفاع الإقليمي 103 و129..." بالقرب من 20 مستوطنة.

وأضافت الوزارة أن الطيران التكتيكي الروسي والقوات الصاروخية ضرب مناطق انتشار قوات الجيش الأوكراني وقوات الاحتياط... في منطقة سومي".