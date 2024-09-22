 الطيران الروسي يقصف 20 منطقة انتشار للقوات الأوكرانية في كورسك - بوابة الشروق
الأحد 22 سبتمبر 2024 10:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الطيران الروسي يقصف 20 منطقة انتشار للقوات الأوكرانية في كورسك

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 10:27 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 10:27 م

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات الحربية التابعة لها قصفت مناطق انتشار القوات الأوكرانية بالقرب من 20 مستوطنة في منطقة كورسك الحدودية الروسية و13 مستوطنة في منطقة سومي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن الوزارة قولها "قصفت الطائرات والمدفعية والقوات البرية الروسية مناطق انتشار القوات الأوكرانية وأسلحة الفرق الميكانيكية 22 و41 و61 و115، والدبابات 17، ولوائي الجيش الهجوميين 80 و95، واللواء البحري 36 واللواء الأول للحرس الوطني ولوائي الدفاع الإقليمي 103 و129..." بالقرب من 20 مستوطنة.

وأضافت الوزارة أن الطيران التكتيكي الروسي والقوات الصاروخية ضرب مناطق انتشار قوات الجيش الأوكراني وقوات الاحتياط... في منطقة سومي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك