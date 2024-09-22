انفجار لغم أرضي بسيارة مرافقة لموكب السفير الروسي في باكستان

أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، بانفجار سيارة بموكب السفير الروسي في باكستان إثر لغم أرضي، مؤكدة أن الوفد الدبلوماسي لم يتعرض لإصابات.

وأضافت السفارة الروسية في إسلام آباد عبر قناتها على "تليجرام"، اليوم الأحد، أن سيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف انفجرت في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة، أما أعضاء السلك الدبلوماسي فلم يصابوا بأذى، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقالت السفارة، في بيان، إنه "في الطريق من مدينة مينجورا إلى الفندق انفجرت إحدى السيارات المرافقة بلغم، وأصيب عدد من ضباط الشرطة، ولم يصب ممثلو السلك الدبلوماسي بأذى".

ووفقا للسفارة، شارك رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، ضمن وفد من سفراء عدد من الدول في باكستان، اليوم الأحد، في منتدى تطوير السياحة في وادي سوات بإقليم خيبر بختونخوا.

ونوهت السفارة إلى أن المنتدى نظمته منظمة التعاون الإسلامي، وغرفة التجارة والصناعة في إسلام أباد.