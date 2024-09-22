جامعة الفيوم تناقش قرار لائحة برنامج الترميم الهندسي للمباني الأثرية والتراثية

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، اليوم الأحد، مجلس شئون التعليم والطلاب رقم 214، في المكتبة المركزية بالجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

وصرح "العيسوي"، في بيان اليوم، بأن المجلس ناقش الأجندة الجامعية للعام الجامعي بما لا يتعارض مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، واستعرض تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي للعام الجامعي وفقًا للائحة الصندوق.

وأشار إلى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة لائحة برنامج "الترميم الهندسي للمباني الأثرية والتراثية"، بين كليتي الآثار والهندسة بنظام الساعات المعتمدة بعد إجراء التعديلات المقترحة من اللجنة المشكلة.

كما ناقش قرار مجلس كلية العلوم، بالموافقة على التعديلات المقترحة من قبل لجنة قطاع العلوم الأساسية على اللائحة الدراسية الجديدة لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة، فضلًا عن مناقشة قرار مجلس كلية طب الأسنان، بالموافقة على تغيير أسماء مقررات المستوى الثالث والرابع والخامس بلائحة الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان والموافقة على تغيير مسمى القسم العلمي الاستعاضة الصناعية من "Removable Prothodontices" إلى "Prosthetic Dentistry".