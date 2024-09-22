مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين بعد أن جرفت الفيضانات حافلة ركاب في المغرب

قتل شخصان وفقد 14 شخصا آخرين بعد أن جرفت الفيضانات حافلة ركاب في مدينة طاطا الواقعة في الجنوب الشرقي للمغرب.

وذكرت تقارير محلية مغربية بأن سلطات مدينة طاطا أفادت في بيان صدر يوم السبت بأن الأمطار الرعدية تسببت في فيضانات كبيرة، مما أدى إلى انجراف حافلة كانت تحمل ركابا، وأسفر هذا الحادث عن وفاة شخصين وإنقاذ 13 آخرين، في حين لايزال 14 شخصا في عداد المفقودين.

كما تم الإبلاغ عن اختفاء امرأة في حادث منفصل وسط الفيضانات الشديدة.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات المحلية تنسق الجهود لمعالجة الأضرار المحتملة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للمتضررين.

كما تسببت الفيضانات في أضرار مادية كبيرة، بما في ذلك الانهيار الكامل أو الجزئي لبعض المنازل التي تم إجلاء سكانها مسبقا، بالإضافة إلى تضرر العديد من الطرقات وانقطاع حركة المرور في عدة محاور.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أسبوعين من إعلان السلطات المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق جنوب شرق البلاد في 8 من الشهر الجاري، والتي أسفرت عن وفاة 18 شخصا، بالإضافة إلى انهيار 56 منزلا.