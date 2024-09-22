كريم الحسيني: قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل

نشر الفنان كريم الحسيني عبر صفحته الرسمية بفيسبوك منشورًا، قرر اعتزال كل ما يؤذيه.

وكتب الحسيني: "قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل، لأنني فعلاً فنان (قديم نوفي) أنتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان، قررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعد عن العمل منذ عام 2021، حيث كان آخر مسلسل شاركت فيه هو "اللي مالوش كبير"، ومن وقتها وأنا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيماني ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد".

واستكمل، "لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبية والشلالية، أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدا، قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج، أقوم بتدريس التمثيل على مستوى الجامعات والورش، وأقوم بتدريس مادة الدوبلاج والتمثيل الإذاعي والتعليق الصوتي على مستوى الجامعات والورش أيضا، أعمل بالمسرح (مسرح الدولة) الذي احتضنني ولكني (موظف) بمسرح الدولة.. فأقوم بعمل المسرحية كبطولة وأتقاضى عليها 5000 جنيه في الشهر، بعد الضرائب 3000 جنيه هل هذا يعقل؟، ومع ذلك فأنا راضي تماماً.. وأجد سعادتي على خشبة المسرح عندما أستمع إلى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي التي يشبع رغباتي كفنان".

وتابع: "اجتهدت وعملت بالمسرح منذ عام 2021 حتى أفتح وأُفسح لنفسي مجالاً جديداً كي أُقدم نفسي بشكل جديد إلى المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أقوم بدعوتهم إلى المسرح كي يروني وأنا أُمثل وأرقص وأُغني وأعمل كفنان شامل، على مدار 3 سنوات قمت بفتح 365 ليلة عرض لـ4 مسرحيات ناجحة، وتم استضافتي في أكبر البرامج "منى الشاذلي"، "صاحبة السعادة".. ثم ماذا بعد.. لا شيء".

وأضاف: "كم التعليقات والثناء على موهبتي لا حصر لها وكلها ردود فعل حقيقية بدون لجان إلكترونية.. ثم ماذا بعد..لا شيء.. لذا ومن موقعي هذا اتخذت قراراً في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمأنينة والرضا واليقين، بعد انتهاء عرضي من مسرحية كازينو بمسرح السلام "فرقة المسرح الحديث" سوف أغلق هذه الصفحة تمامًا".

وكتب أيضًا الفنان كريم الحسيني في منشوره أنه سوف يقوم ببيع سيارته وسيسافر إلى كاليفورنيا أو الولايات المتحدة، وسيقوم بدراسة الإخراج السينمائي والإنتاج، حتى يحاول أن يجد لنفسه فرصة للعمل حتى لو اضطر لغسل الصحون ومسح الأحذية وبيع الجرائد، إلى جانب تدريس التمثيل، حتى يكون نفسه ويحقق حلمه الدفين، وهو حلم One Man Show.

وأضاف، "الحلم الذي رأيته في النجم محمد صبحي والنجم نور الشريف، وسأعود الى أرض الوطن وأقوم بإنشاء مدينة كاملة مثل مدينة الفنان محمد صبحي "مدينة سنبل" مدينة كلها تسقى الفنون وتتبنى المواهب، وسأحتضن كل من هو موهوب سواء كان أكاديمي أو غير ذلك، سأنشيء بها مسرح ومحطة إذاعة، وبعض أماكن التصوير، وسأقوم بإنشاء قناة عبر اليوتيوب أو بإنشاء منصة (المستقبل) سأقوم بعرضي وعرض الموهوبين على هذه القناة من خلال أفلام قصيرة واسكتشات ومسلسلات وأقوم بالإنتاج لنفسي ولغيري، سأقوم بإنشاء سأقوم بإنتاج عدد كبير من المسرحيات وسأقوم بإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وسأعتمد على هذا الصرح ولن أعتمد على السعي في الوسط الفني اللعين".

واستكمل، "شكرا لكل من أراد أن يحطم حلمي وأقول له أحسنت وأفلحت.. ولكن الله خيب ظنك، وبمناسبة الشكر أتوجه بالشكر إلى المنتج صديق عمري أحمد السمان"، الذي تخلى عني تماما منذ إنشاء شركته للإنتاج الفني بعدما حلمنا ونحن صغار بأن الذي سيصعد سيأخذ بيدي أخيه، ولكنه عندما أصبح منتجاً تخلى عنى تماماً، شكرا للمنتج إسلام المرسي عن عدم رده على مُكلماتي، شكرا للفنان محمد رمضان عن عدم رده على مُكلماتي منذ 2018 حتى الآن، وأشكره كثيراً عن موقف بطولي فعله معي في مسلسل "موسى" عام 2021، حيث قُمت بانتظاره على باب الكرفان الخاص به رغم أنه كان يعلم أنني واقفاً على الباب من الساعة 3:00 عصرًا إلى 9:00 ليلاً حتى أدخل كي أسلم على النجم ولم أخجل من السعي لأنه كان صديقا قديماً مُقرباً، بل انتظرتُ 6 ساعات مع الفنان رياض الخولي، والفنان مفيد عاشور، وعندما قابلته الساعة 9:00 تعامل معي على أني معجب لم يتذكر اسمه، منذ هذا اليوم أُصبت بذبحة في قلبي من هذا التعامل".

وتابع، "شكرا للنجم أحمد العوضي عن عدم رده على مُكلماتي، منذ 2021، وخاصة بعدما فتحت مشروعي الخاص (عربية القهوة)، وكتب بوست عظيم على السوشيال ميديا أنه يدعمني ومن وقتها وأنا أتصل به وأُرسل له رسائل على الوتس آب، ولم يرد على مُكلماتي، شكرا للمخرج الذي حلمت بالعمل معه ولم يحدث قط منذ 2017 وحتى الآن المخرج أحمد خالد موسى، الذي طال انتظاري وصبري وطلبي وإلحاحي في العمل معه، ولكنه لم يتردد لحظة أن يرى كريم الموهوب، شكرًا للمخرج الصديق أحمد خالد أمين عن عدم رده على مكالمتي طيلة الـ5 سنوات السابقة، شكرا للمخرج الصديق الدكتور بيتر ميمي لعدم رده على مُكالماتي منذ 2017 إلى الآن، شكرا للمخرج خيري سالم لعدم رده على مكالماتي الكثيره، شكرا للمخرج (محمد سلامة) الصديق العزيز لعدم رده على مُكالماتي، الـ3 سنوات السابقة".

وشكر الحسيني أيضًا رجال شركة سنيرجي الأحياء منهم والأموات عن عدم ردهم على مكالمته، وأنه كان يتمنى أن يتوجه بالشكر للشركة المتحدة ولكنه للأسف لا يعرف أحد فيها، أيضًا توجه كريم الحسيني بالشكر للمشرف العام على الإنتاج بلبنان علي حسن، وأنه أيضًا لم يرد عليه، وأيضًا المخرج أحمد شفيق يشكره على أنه لم يراه مناسبًا في أي عمل من مسلسل "ولاد تسعة"، والذي أشاد بموهبته في هذا المسلسل.

وكذلك شكر المنتج الفني هاني عبدالله أنه لم يلتفت إليه في العمل.

واستكمل كريم الحسيني: "شكرا الكاستنج دايركتور العظيم الذي شارك في استبعادي على مدار 15 عاماً من أعمال مهمه، وهو طبعاً بقدره من الخالق لأن الله لم يكتبها لي الكاستنج دايركتور النجم أحمد تمام، شكراً على إصراره الدفين على استبعادي واستبعاد اسمي من كل الأعمال رغم أنني التحقتُ بورشة تمثيل عنده 2019 ودفعت رقماً هائلا كي يرضى عني ويقوم بترشيحي ولكنه لم يفعل، شكرا لكل من في الوسط الفني الجميل على هذه المعاملة الجميلة التي وصلتني إلى هذا القرار العقلاني".

واختتم الفنان كريم الحسيني منشوره بملحوظة وكتب: "أنا لا أكتُب هذا البوست كي يتم ترشيحي في مسلسلات ولا استضافتي في برامج.. أنا أكتُب هذا البوست تخليداً لهذا اليوم كي يظهر لي كل سنة في الذكريات.. فسأقوم بتحقيق حلمي عاجلاً غير آجلاً دعواتكم".