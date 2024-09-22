الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 12 عميلاً لإسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، اعتقال 12 عنصرًا قال إنهم "عملاء" لإسرائيل، ويخططون لتنفيذ عمليات ضد أمن إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن الحرس الثوري الإيراني قوله، اليوم الأحد، إنه ألقى القبض على 12 شخصًا في 6 أقاليم إيرانية مختلفة، واصفًا إياهم بأنهم "عملاء متعاونون" مع إسرائيل، ويخططون لـ "أفعال ضد أمن البلاد".

ويأتي ذلك وسط توتّر بين الجانبين، وتصعيد غير مسبوق من الجانب الإيراني، وتهديد بالرد على إسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق اليوم، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي، إن ردَّ بلاده على إسرائيل سيكون "أبعد من التوقعات"، مضيفًا أنه "يجب إنهاء وجود إسرائيل".

ويتوعد مسؤولون إيرانيون، منذ أسابيع، بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية السابق إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو الماضي.