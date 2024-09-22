وزير الزراعة يبحث مع مجموعة الحكير تعزيز الاستثمارات الزراعية السعودية في مصر

• الزراعة تروج للاستثمار في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

• وزير الزراعة يعرض على مستثمر سعودي الاستثمار بمجال التقاوي والبذور واستصلاح الأراضي

• مجموعة الحكير: نسعى لزيادة حجم استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، الشيخ عبد المحسن الحكير المالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة؛ وذلك لاستعراض ومناقشة فرص الاستثمار الزراعي في مصر بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

ورحب "فاروق"، خلال الاجتماع، بـ"الحكير" وكل المستثمرين السعوديين في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة في سبيل تهيئة مناخ الاستثمار سواء بالإصلاحات التشريعية وإصدار القوانين التي كانت ضرورية لطمأنة المستثمرين، وكذلك إقرار حزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار المحليى والأجنبي.

وأشار الوزير، إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والمرافق التي شهدت طفرة غير مسبوقة خاصة في مجال النقل والمواصلات والطاقة والإسكان.

فيما عرض وزير الزراعة، على المستثمر السعودي الفرص المتاحة والواعدة في مجال الزراعة، والتي من بينها "مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني"، مشيرا إلى وجود أراضٍ جاهزة لذلك تم تحديدها وتخصيصها في 9 محافظات، وكذا مشروعات إنتاج التقاوي والبذور، واستصلاح الأراضي بعدة مناطق في الوادي والصعيد.

فيما تواصل وزير الزراعة، خلال الاجتماع، مع بعض الوزراء والمحافظين للتنسيق وتسهيل إجراءات المستثمر السعودي، حيث أكد "فاروق" أن الحكومة الحالية تعمل كلها بروح الفريق من أجل إزالة كل العقبات أمام المستثمرين.

من ناحيته أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة للسياحة والتنمية، أن مصر تعد سوقاً واعداً للمستثمرين من جميع دول العالم نظرًا لحجم السوق المصري والذي يتزايد سنويا واحتياجاته المتنامية للاستثمار في قطاعات عديدة منها "الزراعة والسياحة"، خصيصًا في ظل ما تقدمه من فرص استثمارية كثيرة.

وأشار إلى رغبة المجموعة في زيادة حجم مشروعاتها في مصر، مؤكدًا استعداده للتعاون مع وزارة الزراعة في كل الموضوعات التي طرحها الوزير خلال اللقاء، مشيدا بحفاوة الاستقبال وسعادته في التواجد دائما في مصر والتي يعتبرها بالفعل بلده الثاني.

كما أشار الشيخ عبد المحسن الحكير، خلال اللقاء، إلى جهود القيادة السياسية في مصر في تطوير الاقتصاد ودفع التنمية الاقتصادية بها، وكذا ما تشهده البنية التحتية بها من تطوير كبير.

حضر الاجتماع المهندس عبد الرحمن النمر مدير البنك الزراعي السعودي، ومحمود جابر المدير التنفيذي للمجموعة في مصر، وبعض قيادات وزارة الزراعة.