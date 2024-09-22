السويسريون يرفضون استفتاء حول التنوع البيولوجي وإصلاح نظام التقاعد

رفض الناخبون السويسريون استفتاءين اليوم الأحد أحدهما حول توسيع الحفاظ على الطبيعة والآخر حول إصلاح جزئي لمعاشات التقاعد، وفقا لاستطلاع أجراه المعهد السويسري "جي اف اس دوت بيرن" بتكليف من التلفزيون السويسري.

وأظهرت الأرقام أن 63% من المواطنين صوتوا ضد اقتراح يهدف إلى مطالبة الحكومة الاتحادية والكانتونات بحماية التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية والتراث الثقافي للبلاد بشكل أفضل. وكان من المقرر أن تتم إتاحة المزيد من المناطق والأموال للحفاظ على التنوع البيولوجي بموجب الخطة.

وقال لوكاس جولدر من معهد الأبحاث السويسري للتليفزيون إن أولئك الذين صوتوا لم يعتبروا أن مشكلة التنوع البيولوجي هي مشكلة عاجلة.

وكان معارضو المبادرة قد أكدوا أن المقترح سيقيد بدرجة كبيرة إنتاج الغذاء، حيث أن 30% من مناطق سويسرا ستكون خارج نطاق الاستخدام بشكل فعلي. واعتبروا أيضا أن إنتاج الطاقة المتجددة سيتأثر بشكل سلبي.

كما رفض الناخبون خطة حكومية لإصلاح صناديق المعاشات بالشركات، فيما تعد ثاني مرة تشهد رفض مقترح يهدف للعمل على تكييف نظام التقاعد في البلاد مع التركيبة السكانية المتغيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات الحكومية التي نُشرت اليوم الأحد أظهرت أن ثلث الناخبين فقط صوتوا لصالح المقترح الذي يهدف لزيادة خصومات الأجور وتقليص مدفوعات التقاعد من أجل التكيف مع ارتفاع متوسط الأعمار.

كما تضمن الاصلاح تصورا لرفع الأجور لمنخفض الدخل.

وكان البرلمان قد صدق على المقترح، ولكن النقابات جمعت أكثر من 50 ألف توقيع لرفضه في الاستفتاء، حيث قالت إن الخطة تعد خداعا لأن العاملين سوف يدفعون أكثر مما سوف يحصلون عليه.