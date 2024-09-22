القوات المسلحة الأردنية: مستعدون لتنفيذ أي مهمة دفاعية

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل تطوير قدراتها الدفاعية والأمنية من خلال تسخير كافة الإمكانات والقدرات المتاحة وتحديث المعدات والأسلحة، إضافة إلى التدريب المستمر والفعال، بهدف رفع كفاءة وقدرات منتسبيها للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة واجهة كتيبة حرس الحدود /9 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات التي تنفذها تشكيلات ووحدات المنطقة، وخاصة وحدات لواء حرس الحدود/2 ودوره في حماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية لمنع عمليات التسلل والتهريب.

وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة واجهة كتيبة حرس الحدود/8 الملكية، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي من القادة المعنيين إلى إيجازات عن المهام والواجبات الموكولة إليهم، وصولا إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.