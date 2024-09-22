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أعلنت مديرية أمن طرابلس في ليبيا يوم الجمعة توقيف شخص بتهمة سرقة 350 ألف دينار من منزل حماته.



وفي التفاصيل، قالت مديرية أمن طرابلس إن سيدة تقدمت بشكوى ضد المتهم تفيد بسرقته المبلغ المالي من داخل منزلها وفراره خارج العاصمة.

وخاطبت المديرية مكتب المحامي العام لوضع المتهم على منظومة الترقب حيث تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بسرقة 245 ألف دينار شارك بها وافدا أجنبيا في بعث مشروع لكنه مني بالخسارة، فقرر شراء سيارة بباقي المبلغ وأداء مناسك العمرة.

ووفق المديرية فقد تم استرجاع 8000 دينار والسيارة من المتهم، كما تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.